Çorum Bayat'ta çıkan yangında 2 ev ve bir ahır kül oldu
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde bir evde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki bir ev ve bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev bir ahır alevlere teslim oldu. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalem ediyor.
Yangın, Bayat ilçesi Çerkeş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ilk belirlemelere göre, yanan evin bitişiğinde bulunan bir ev ve bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
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