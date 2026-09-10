Çorum Bayat\'ta çıkan yangında 2 ev ve bir ahır kül oldu

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev bir ahır alevlere teslim oldu. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalem ediyor.

Yangın, Bayat ilçesi Çerkeş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ilk belirlemelere göre, yanan evin bitişiğinde bulunan bir ev ve bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.