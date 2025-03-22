Çorum Belediyesi'nden Zincir Market'e Kapatma Cezası

Belediyeden son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir markete kapatma cezası

ÇORUM - Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı. Marketin kapılarını mühürleyen zabıta ekipleri, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde daha sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurması ve kasa-reyon arasındaki fiyat farkı tespit edilmesi üzerine uygulanan para cezalarının ardından artık kapatma cezaları da hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan markette, ikinci denetimde de aynı durumun devam ettiği tespit edildi. Aynı markette ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine, yapılan yasal işlemler sonucunda işletme, Belediye Encümeni kararıyla 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubesine giderek kapıyı mühürledi. Ayrıca, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda marketlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz" dedi.