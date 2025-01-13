Çorum'da 19 Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Çorum'da polis ekipleri tarafından 6-13 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 6-13 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 vatandaş da ekiplerce bulundu. Kayıp 2 erkek şahsın arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM