Çorum'da 20 Şüpheli Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Kayıp başvurusu yapılan 3 kadın ise bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yakalanan şüpheliler arasında hırsızlık, cinsel suçlar, yağma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişilerin olduğu belirtildi.

Öte yandan, kayıp başvurusu yapılan 3 kadın da emniyet ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM