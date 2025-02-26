Çorum'da 29 ilde silah operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Çorum'da 29 ilde silah operasyonu: 18 gözaltı

29 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 78 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

26.02.2025 16:48
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Çorum merkezli 29 ilde düzenlenen silah operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, 78 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, farklı illerdeki bazı şahıslara kargo aracılığıyla silah ve mühimmat gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Çorum merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 adet tabanca fişeği, 7 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet el yapımı patlayıcı madde, 2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek, 4 adet havan topu parçacığı ve bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 6'sı tutuklu olmak üzere 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 17 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 29 ilde silah operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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