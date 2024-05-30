Çorum'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İşçinin düşüş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı işçi tedavi altına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.05.2024 20:00
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Çorum'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı... O anlar kamerada

İşçinin düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan El Abdül Vehhab (27), beton kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybederek 3'üncü kattan tuğlaların üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan işçi, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçinin düşüş anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

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