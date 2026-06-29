Çorum\'da intihar girişiminde bulunan şahsın atlamasını polis önledi

Çorum'da 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsın aşağı atlamasını polis ekipleri önledi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.A., henüz bilinmeyen bir sebeple 5. kattaki evinin balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın balkon kenarındaki tehlikeli bekleyişini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı kurarak güvenlik önlemi aldı. Bu esnada şahsın bulunduğu daireye giren polis ekipleri, hızlı bir müdahaleyle S.A.'yı balkon kenarından içeri çekti. Daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM