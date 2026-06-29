Çorum'da intihar girişiminde bulunan şahsın atlamasını polis önledi - Son Dakika
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Çorum'da intihar girişiminde bulunan şahsın atlamasını polis önledi

Çorum\'da intihar girişiminde bulunan şahsın atlamasını polis önledi
29.06.2026 17:20  Güncelleme: 17:27
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Çorum'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, 5. kattaki evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şahıs balkon kenarından içeri çekilerek kurtarıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsın aşağı atlamasını polis ekipleri önledi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.A., henüz bilinmeyen bir sebeple 5. kattaki evinin balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın balkon kenarındaki tehlikeli bekleyişini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı kurarak güvenlik önlemi aldı. Bu esnada şahsın bulunduğu daireye giren polis ekipleri, hızlı bir müdahaleyle S.A.'yı balkon kenarından içeri çekti. Daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Polis, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da intihar girişiminde bulunan şahsın atlamasını polis önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Sibel Mehmet Sibel:
    Polis iyi yaptı işini. Ama asıl sorun başka. Ruh sağlığı konusu ciddiye alınmıyor hala. Gençler veya yaşlısı herkes streste. Sistem bunu görmüyor ya da görmek istemiyor. Bu kurtarılış bir çözüm değil. İhtiyaç olan şey gerçek destek ve tedavi. 0 0 Yanıtla
  • Irazca Oğul Irazca Oğul:
    Vay vay vay! Artık insanlar böyle hallere geliyormuş. Zamana bak, disipline bak, aile değerlerine bak! Bir zamanlar böyle şeyler duyulmamış fakat şimdi her gün yeni bir olay var. 0 0 Yanıtla
  • Ender Eren Ender Eren:
    Ya bu haberi nasıl tamamını okuyacaksınız biliyor musunuz, yani yani... Polis hızlı müdahale etmiş ama adamın psikolojik sorunları varsa tek seferlik kurtarmak yeterli mi ya? Belki de haberin tamamı değil bu dediğim, ama böyle olayları sadece operasyon olarak görmek bence haksızlık olur sanki. Neyse, iyi kurtarılmış hiç değilse. 0 0 Yanıtla
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