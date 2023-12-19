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Çorum'da Jandarma Operasyonu: 900 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Jandarma Operasyonu: 900 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 900 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Çorum\'da Jandarma Operasyonu: 900 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
19.12.2023 - 16:04,
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Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 900 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte içki ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, bir ikamette yapılan aramalarda 900 litre fermente içki (şarap) ile 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Jandarma, Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Jandarma Operasyonu: 900 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


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