Çorum\'da ağaç budamak için merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Çorum'da ağaç budamak için çıktığı merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yüce (86) bahçesindeki ağaçları budamak için çıktığı merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın yere düştüğünü gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Yüce'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM