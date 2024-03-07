Çorum'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı - Son Dakika
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Çorum'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.

07.03.2024 07:50  Güncelleme: 07:56
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Kazan dairesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

ÇORUM - Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Yangın Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı - Son Dakika

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