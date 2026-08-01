Çorum’da alevlere teslim olan iki ev küle döndü - Son Dakika
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Çorum’da alevlere teslim olan iki ev küle döndü

Çorum’da alevlere teslim olan iki ev küle döndü
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Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, İskilip ilçesi Musular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Küser ve Hamdi Küser'e ait, yan yana bulunan iki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evler kullanılmaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık da çalışmaları olay yerinde takip etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken evler kullanılmaz hale geldi.

"Diğer evlere sıçramadan söndürüldü"

Köy muhtarı Mahir Köse, ekiplere teşekkür ederek, "Köyümüzde iki evde yangın çıktı, iki evimiz de yandı. Ama erken müdahale sayesinde yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kaymakamımız, belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yangın ekiplerin sayesinde kontrol altına alındı" dedi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İskilip, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum’da alevlere teslim olan iki ev küle döndü - Son Dakika

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