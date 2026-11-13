Çorum'da alkollü sürücünün aracı refüje çarpıp savruldu, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da alkollü sürücünün aracı refüje çarpıp savruldu, kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum\'da alkollü sürücünün aracı refüje çarpıp savruldu, kazada 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çorum'un Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde gece refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobil karşı şeride savruldu, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 19 FB 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu. Kazada İ.G. ile araçtaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.G.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiTrafik KazalarıYerel HaberlerErol Olçok3. SayfaGüncelÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
11:40
Emre Belözoğlu, Arda Turan’ın yıldızını istiyor Çuvalla para verecekler
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler
11:35
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:46:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da alkollü sürücünün aracı refüje çarpıp savruldu, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android