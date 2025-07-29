Çorum\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Küre köyünde çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine ve saman deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 70 dönüm arazinin kül olurken, yangın anı dronla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Alaca ilçesine bağlı Küre köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yerleşim yerleri ve saman deposuna ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 70 dönümlük anız arazisinin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının etkili olduğu anlar ise dronla görüntülendi. - ÇORUM