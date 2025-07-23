Çorum\'da Apartmanda Yangın

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Melikgazi Mahallesi 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, evde birinin bulunma ihtimaline karşı kapı kırılarak daireye girildi. Yapılan kontrollerde evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın tamamen söndürüldü. Dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM