Çorum\'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mart-20 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar 2 bin 836 kişi sorgulanırken bunlardan 6 kişi aranan şahıs olarak yakalandı, son bir hafta içerisinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 26 adet silah, 11 adet şarjör, 142 adet fişek, 87 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram metamfetamin maddesi, 42,9 gram esrar, 212,68 gram bonzai maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl merkezinde 48, ilçelerde ise 11 adet uygulama yapan polis ekipleri 26 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 25 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkı kontrol ederken, denetlenen 666 araçtan 6 sürücüsüne 53 bin 348 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM