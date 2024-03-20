Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mart-20 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan uygulamalar 2 bin 836 kişi sorgulanırken bunlardan 6 kişi aranan şahıs olarak yakalandı, son bir hafta içerisinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 26 adet silah, 11 adet şarjör, 142 adet fişek, 87 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram metamfetamin maddesi, 42,9 gram esrar, 212,68 gram bonzai maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
İl merkezinde 48, ilçelerde ise 11 adet uygulama yapan polis ekipleri 26 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 25 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkı kontrol ederken, denetlenen 666 araçtan 6 sürücüsüne 53 bin 348 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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