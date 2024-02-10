Çorum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum\'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 21:45
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Çorum'da bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., sokak üzerindeki ikametinde elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı. Yakınları tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi getirilen A.B. buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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