Çorum'da bir şahıs, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.
Olay, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. İddilara göre, M.C. ve babası A.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda M.C., babasını üzerinde bulunan bıçakla yaraladı. A.C., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Baba-Oğul Kavgası - Son Dakika
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