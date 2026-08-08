Çorum’da balya makinesi yangına sebep oldu: 500 dönüm anız küle döndü

Çorum'un Alaca ilçesinde balya makinesinden çıkan yangın sebebiyle 500 dönümlük anız ve 450 saman balyası yanarken, bir traktörde de hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada balya yapımı sırasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle, anızların tutuşması neticesinde yangın geniş bir alana yayıldı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi, itfaiye ekipleri ve bölgedeki iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönüm alandaki anız ve 450 adet saman balyası yanarken tarlada bulunan bir traktörde de hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.