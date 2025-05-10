ÇORUM (İHA) – Çorum'da 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.E. (23) ile E.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 şahıs da çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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