Çorum\'da Biçerdöverde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Çorum'un Alaca ilçesinde tarlada çalışan biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi İbrahim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.K. idaresindeki biçer döverin motor kısmında, tarlada çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, biçerdöveri güvenli bir alana çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ÇORUM