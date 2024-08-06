Çorum\'da Bitkin Halde Bulunan Kartal Koruma Altına Alındı

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Çorum'un Kargı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı. Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen Kartal, veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlandı. İyileşme süreci devam eden Kartal, tamamlandığında doğal yaşam alanına bırakılacak.

Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından hasta ve bitkin halde bir kartal buldu. Çevre, doğa ve hayvan koruma timi tarafından bulunduğu yerden alınan hasta kartal, Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada veterinerlerce tedavisine başlanan kartalın, iyileşme süreci tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - ÇORUM