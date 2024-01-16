Çorum\'da cami tuvaletinde ölü bulunan 74 yaşındaki adam

Çorum'da 74 yaşındaki adam, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kuşçu'yu (74) cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Kuşçu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM