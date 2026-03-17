Çorum\'da Cezaevi Firarisi İki Kişi Yakalandı

17.03.2026 17:54
Devriye sırasında durdurulan 2 kişi, cezaevi firarisi olarak tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Çorum'da devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, devriye görevi sırasında Kıbrıs Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan GBT kontrollerinde, şüphelilerin cezaevi firarisi U.E. (23) ile B.Ç. (21) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, U.E.'nin "yağma" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. B.Ç.'nin ise "silahla tehdit" suçundan 32 ay 15 gün hapis cezası olduğu ve Samsun Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

