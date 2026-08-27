Çorum’da ambulans ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cip ile ambulansın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara kara yolu Kemallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 06 DTG 178 plakalı cip ile A.C.B. yönetimindeki 01 BDU 331 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan L.A., S.Y. ve S.Ü. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.