Çorum\'da Derin Çukurlar 5 Aracın Lastiğini Yırttı

ÇORUM (İHA)- Çorum'un Alaca ilçesinde yoldaki derin çukurlara giren 5 aracın lastiği yarılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler olası kazalara karşı güvenlik önlemi aldı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan sürücüler, karanlık ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yoldaki çukurları fark edemedi. Derin ve keskin yapıya sahip çukurlara giren 5 aracın lastikleri kısa süre içinde yarılarak kullanılamaz hale geldi. Araçlarında maddi hasar oluşan ve yollarına devam edemeyen sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arkadan gelen araçların aynı tehlikeyi yaşamaması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi için yolda güvenlik önlemi aldı. Lastikleri zarar gören sürücüler, yedek lastiklerini takarak yollarına devam etti. - ÇORUM