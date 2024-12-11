Çorum'da devrilen tırın kabin kısmı havada asılı kaldı.
Kaza, Alaca ilçesi Camili köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü 09 ABP 613 plakalı Mercedes marka tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen tırın kabin kısmı havada asılı kalırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Devrilen Tır Havada Asılı Kaldı - Son Dakika
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