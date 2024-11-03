Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

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Çorum'da doğalgazdan kaynaklanan patlamada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Gaz sesi önce duyuldu.

03.11.2024 18:46
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Çorum'daki patlamada kan donduran detay: Patlamadan önce komşuları gaz sesini duymuş

ÇORUM - Çorum'da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili konuşan bina sakini, olaydan yaklaşık 45 dakika önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi.

Olay, öğlen saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında bulunan evden doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlama sebebi ile sokak adeta savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan vatandaşlar binalardan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı. Yetkili doğalgaz şirketi olan Ahlatçı Holding'e bağlı Çorumgaz ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

Patlamadan önce gaz sesi gelmiş

Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak isimli vatandaş olay anını İHA muhabirine anlattı. Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapının açanın olmadığını söyledi. Bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını söyleyen Kazak, patlama anında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Paylamanın ardından yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını belirten Rafet Kazak, "Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, 'aşağıki kattan doğalgaz ses, geliyor' dedi. Ben de 'bir zilini çal, uyar' dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, 'ses geliyor, babanız içeride' diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra, 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan patlamanın şiddeti ile iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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