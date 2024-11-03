Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı ev görüntülendi.
Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içerisi cep telefonu ile görüntülendi. Fotoğraflarda evin savaş alanına döndüğü görüldü. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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