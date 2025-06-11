Çorum\'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi

Çorum- Yozgat kara yolunda meydana gelen kazada, düğün dönüşü yolculuk yapanların bulunduğu minibüs devrildi. A.İ. yönetimindeki 55 AR 265 plakalı araç, Koçhisar Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar arasında sürücü A.İ.'nin yanı sıra Sedat Resulcan D., Aziz D., Mustafa D., Recep D., Şakir D., Yakup D., Seyit Ahmet İ., Erdal D., Kemal D., Kezban D., Osman D., Samet D., Gülhatun D., Mahir D., Hüseyin D. ve Osman D. yer alıyor.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜNDEYDİLER

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Minibüsteki yolcuların, Adana'da katıldıkları bir düğünün ardından Samsun'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.