Çorum'da düğün konvoyunda kavga çıktı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da düğün konvoyunda kavga çıktı, bir kişi yaralandı

Çorum\'da düğün konvoyunda kavga çıktı, bir kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavga esnasında yere düşen arkadaşını fark etmeyen bir kişi arabası ile onun üzerinden geçti. Kavga çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

06.05.2024 15:27
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Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen arkadaşını fark etmeyen bir kişi arabası ile onun üzerinden geçti. 1 kişinin yaralandığı 5 kişinin ise gözaltına alındığı kavga çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (24) adlı genç, içerisinde arkadaşı E.C.K.'nin de bulunduğu düğün konvoyunun önünü kesti. Düğün sahipleri ile bahşiş almak için konvoyun önünü kesen kişi arasında tartışma çıktı. Konvoyun önünü kesen kişi içerisinde para bulunan zarfı almak için ısrar edince tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada E.C.K. dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen M.Ç. yerde yatan arkadaşını fark etmeyince arabası ile üzerinden geçti. Çıkan kavga bir süre daha devam ederken M.Ç., yaralanan arkadaşını arabasına bindirerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Arabasına binen M.Ç. polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşırken, polislerden birisi de havaya ateş ederek zanlıyı durdurmaya çalıştı.

Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş etmesine aldırmadan olay yerinden kaçan iki kişi polis ekiplerinin kovalamacasının ardından Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.C.K. ise olay yerine gelen ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından E.C.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı

Düğün konvoyunun önünün kesilmesinden sonra çıkan kavganın ardından arabası ile arkadaşını ezdikten sonra kaçan M.Ç. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan kavgada, E.C.K.'nin üzerinden otomobilin geçmesi ve M.Ç.'nin arkadaşını arabasına alarak olay yerinden uzaklaşması ile polisin havaya ateş etme anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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