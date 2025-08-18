Çorum\'da elektrikli motosiklet kazası: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrikli motosikletten düşen sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Güney Mahallesi Şehit Osman Eliağır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil D. (71), dengesini kaybederek idaresindeki 19 ADU 313 plakalı elektrikli motosikletten düştü. Kazada Kamil D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM