Çorum\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum- İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile araçta bulunan Nuh İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM