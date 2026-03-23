Çorum\'da gecekondu yangını

Çorum'da bir gecekonduda odun sobasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kale Mahallesi Milönü 3. Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan ve Ferdi B.'ye ait gecekonduda yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında gecekonduda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yangının odun sobasından kaynaklandığı değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ÇORUM