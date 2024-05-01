Çorum'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. yönetimindeki 19 AB 040 plakalı motosiklet ile Erol K. yönetimindeki 33 AFB 196 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.