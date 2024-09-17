Çorum'da Haftalık Asayiş Denetimi - Son Dakika
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Çorum'da Haftalık Asayiş Denetimi

Çorum\'da Haftalık Asayiş Denetimi

Çorum'da 48 bin kişi sorgulandı, 13 tutuklama gerçekleşti, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

17.09.2024 16:57
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Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 48 bin 349 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru, güveni ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, "Çorumumuzun huzur ve güvenliği için Emniyet ve Jandarmamızla birlikte suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 48 bin 349 şahsın GBT'si sorgulandı ve 26 yoklama kaçağı yakalandı. Bu süreçte 274 şüpheliye işlem yapılırken, 13 kişi tutuklandı. Denetimlerde 14 tabanca, 8 av tüfeği, 193 adet fişek ve 92 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 479 olayın 417'si aydınlatıldı. Trafik uygulamalarında ise 124 farklı noktada bin 96 personelin katılımıyla 23 bin 516 araç ve 868 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 2 bin 84 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 242 araç trafikten men edildi. Ayrıca 35 sürücünün ehliyeti iptal edildi. Uygulamalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 1 elektronik sigara, 3 radar tespit cihazı ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise 795 gram skunk maddesi, 130 gram bonzai, 218 gram esrar ve 413 adet sentetik ecza, 78 adet ectasy maddesi ele geçirildi. Bu denetimlerde 42 şahsa işlem yapılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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