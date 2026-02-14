Çorum'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çorum'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı

Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı
14.02.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı
Haber Videosu

Çorum'da bir araç galerisi, haraç talebi nedeniyle bir ayda ikinci kez kurşunlandı. Saldırganlar yakalanamadı.

Çorum'da saldırganlar aynı araç galerisini bir ayda ikinci kez kurşunladı. Olay anı kameralara yansırken, iş yeri sahibi şahısların kendilerinden haraç alamadığı için iş yerini kurşunladığını söyledi.

Olay, dün gece saatlerine Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Uysal'a ait araç galerisi motosikletli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. İş yerine 9 el ateş eden saldırganlar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda, kurşunlar iş yeri ve iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.

BİR AYDA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, aynı iş yerinin bir ayda ikinci kez kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren saldırganların haraç alabilmek için iş yeri sahibi Eren Uysal'ı tehdit ettiği iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın motosikletle iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Şahısların biri motosiklette beklerken, diğeri inerek pompalı tüfekle ateş ediyor. Şahıslar daha sonra motosiklete binerek uzaklaşıyor.

"BİZE 10 MİLYON CEZA KESTİLER"

Şahısların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini ve iki kez iş yerini kurşunladığını söyleyen Eren Uysal, "Bir ayın içerisinde illegal işler yapan şahıslar tarafından iki kez dükkanım kurşunlandı. Haraç çetesi sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Evimizin önüne gelip fotoğraf çekip gönderiyorlar. Dükkanımız iki kez kurşunlandı. Dün gece 00.00 sıralarında motosikletle gelip tüfekle ateş edip gidiyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bize 10 milyon ceza kestiler, 'dükkanınız üçüncü kez kurşunlanacak' diye hala tehdit altındayız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:20:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Haraç Çetesi İki Kez Kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.