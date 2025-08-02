Çorum\'da Huzur Uygulaması: Sürücülere Ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan "Huzur" uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri, Zile Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinin yanı sıra, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle denetlendi. Şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde de arama yapan ekipler, uygulama sonucunda 20 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 24 bin 840 TL idari para cezası kesti. - ÇORUM