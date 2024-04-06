Çorum\'da iftara giden adam merdivenlerde fenalaşarak hayatını kaybetti

Çorum'da iftar için gittiği bir binanın merdivenlerinde fenalaşarak düşen 52 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bir ikamete iftara giden yabancı uyruklu Faris Rumaitan Burjum (52) ikamet merdivenlerinde fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burjum'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM
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Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu. Silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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