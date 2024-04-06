Çorum'da iftara giden adam merdivenlerde fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da iftara giden adam merdivenlerde fenalaşarak hayatını kaybetti

Çorum\'da iftara giden adam merdivenlerde fenalaşarak hayatını kaybetti

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde iftara giden 52 yaşındaki yabancı uyruklu adam, ikamet merdivenlerinde fenalaşarak düştü. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

06.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
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Çorum'da iftar için gittiği bir binanın merdivenlerinde fenalaşarak düşen 52 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bir ikamete iftara giden yabancı uyruklu Faris Rumaitan Burjum (52) ikamet merdivenlerinde fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burjum'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da iftara giden adam merdivenlerde fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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