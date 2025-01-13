Çorum'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok - Son Dakika
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Çorum'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Çorum\'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Jandarma, kaçak avcılara karşı denetimlerde çok sayıda av malzemesine el koydu.

13.01.2025 15:47
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Çorum'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılında yapılan denetimlerde, kaçak avlanan şahıslara geçit verilmezken çok sayıda av malzemesine el konuldu.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 2024 yılında yapılan önleyici devriyelerin neticesinde, amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığı faaliyetlerinin "1380 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak yapılıp/yapılmadığına" yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli ve müşterek olarak yapılan denetim ve kontrollerde, 39 bin 934 metre misina balık ağı, bin 200 metre kerevit ağı, 8 adet serpme ağ ve 52 adet tırıvırı olta ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri kullanan 61 şahsa gerekli yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulanması çerçevesinde de 20 şahsa avcılık kurallarını ihlal etmekten yasal işlem yapıldı, 6 şahsa ait ruhsatsız/fiziki şartları uygun olmayan av tüfeğine el konuldu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 14 ilk ve ortaokulda öğrenim gören toplam bin 82 öğrenciye "Temel Çevre Bilinci, Hayvan Sevgisi ve Hayvanların Korunması" konularında eğitim verilerek doğal hayatın ve hayvanların korunması bilincinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, paydaş kurumlar ile koordine ve uyum içerisinde çalışarak, yasal mevzuatın jandarmaya verdiği yetki çerçevesinde, çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olup, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine titizlikle devam edileceği belirtildi. Vatandaşların konu çerçevesinde ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarmaya bildirmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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