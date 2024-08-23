Çorum'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
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Çorum'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralı Kurtuldu

Çorum\'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralı Kurtuldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

23.08.2024 14:09
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir M., yönetimindeki 34 BOY 61 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönmek isterken, emniyet şeridinde seyir halinde olan Adil Ç. yönetimindeki 19 HB 056 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikleti kamyon metrelerce sürükledi. Kamyonun altında kalmaktan kurtulan motosiklet sürücüsü ise yaralı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için dönüş yapan kamyonun motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisile savrulan motosiklet sürücüsü düşüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika

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