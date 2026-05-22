Çorum\'da Kaza: 1 Yaralı

Çorum'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen otomobile, arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki 06 AAF 82 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 06 BAT 004 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM