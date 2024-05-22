Çorum\'da kombi bakım servisi dolandırıcıları yakalandı

3.Sayfa

Çorum'da kendilerini kombi bakım servisi çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 2 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, telefonda vatandaşları arayan M.K. (31) ve M.S. (45) kendilerinin yetkili servis çalışanı olarak tanıttı. Evlerine gittikleri vatandaşlardan kombilerini bakımını yaptıklarını dile getiren şüpheliler para talep etti. Şüpheliler, yanlarında para olmayan vatandaşları bankamatikten para çekmelerini istedi. Zanlıların durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerini arayarak haber verdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede zanlıların bulunduğu aracı tespit etti. İl dışından gelerek vatandaşları dolandıran şüpheliler Ankara yolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM