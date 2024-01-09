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Çorum'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, Alev Alan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, Alev Alan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir cip takla attı ve ardından alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çorum\'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, Alev Alan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı
09.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:05
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan cip takla attı. Kazanın ardından alev alan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 19 LP 560 plaka araç şehir merkezinden Emniyet Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anında ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa yaklaşan cipin refüje vurduktan sonra takla attığı daha sonra alev aldığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan 2 kişinin yardımına yoldan sürücülerin koştuğu görüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, Alev Alan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, Alev Alan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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