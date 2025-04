16 yaşındaki kızı vurup intihar etti

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir genç, tartışma sonucunda 16 yaşındaki bir kızı silahla yaraladı. Olaydan sonra intihar eden saldırgan yaşamını yitirdi, genç kız ise tedavi altına alındı.

16 YAŞINDAKİ KIZI SİLAHLA VURUP İNTİHAR ETTİ

Olay, Çorum'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (22) ile 16 yaşındaki M.S.K. isimli genç kız arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y., M.S.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan B.Y., ilçedeki İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan B.Y. hayatını kaybetti. M.S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.