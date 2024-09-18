Çorum\'da Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Akkent Caddesi'nde yapılan huzur uygulamasında kontrol noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, "dur" ihtarına uymayıp TOKİ istikametine kaçmaya başladı. Alanda bulunan polis ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan kovalama neticesinde yakalanan sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında adli işlem yapılmak polis merkezine götürüldü. - ÇORUM