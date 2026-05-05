Çorum\'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Çorum'da yoğun kar yağışı sebebiyle dağda mahsur kalan 3 vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 vatandaş gittikleri Kösedağ'da yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 vatandaşı uzun çabalar neticesinde bulundukları bölgeden alındı. Vatandaşların herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. - ÇORUM