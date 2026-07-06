Çorum'da Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
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Çorum'da Minibüs Kaza Yaptı

06.07.2026 10:22
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Çorum'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, 5 araca çarptı ve çay ocağına girdi. Yaralı yok.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce park halindeki 5 araca çarptı, ardından yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 34 GA 719 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde caddede park halinde olan 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs cadde üzerindeki çay ocağına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından minibüs ve hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"Bizim aracımızın önündeki aracı kullanılamaz hale getirdi"

Kendi aracının kıl payı kurtulduğunu dile getiren İbrahim Tığlı isimli esnaf, "Sabah iş yerime geldim. Hamur yoğururken bir ses duydum, hemen kapıya koştum. Bir aracın araçlara çarpa çarpa karşıdaki çay ocağına çarptığını gördüm. Çok şükür bizim aracımızda bir şey yok. Bizim aracımızın önündeki aracı kullanılamaz hale getirdi. Diğer arabalarda hasar var. Çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Çorum, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika

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