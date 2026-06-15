Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 19 ET 016 plakalı marka otomobil ile E.A. yönetimindeki 19 AFV 095 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM