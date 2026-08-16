Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak ile Güneşevler 8. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) idaresindeki 19 AHA 953 plakalı motosiklet ile A.D. yönetimindeki 19 ADD 355 plakalı Toyota marka otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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