Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Çorum'da Şehit İsmail Dokuz Sokak ile Kafkas Sokak kesişiminde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit İsmail Dokuz Sokak ile Kafkas Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi yönüne seyir halinde olan Serkan A. idaresindeki 19 AEP 934 plakalı motosikletle Sadık A. yönetimindeki 16 BVT 626 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Serkan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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